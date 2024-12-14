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    «Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги

    «Майнц» — «Бавария»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Германии «Майнц» в родных стенах неожиданно переиграл «Баварию» со счетом 2:1.

    «Майнц»
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    «Майнц»

    В составе хозяев автором дубля стал Ли Джэ Сон, а за гостей забил Лерой Сане.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Бавария 2:1
    Голы: 1:0 Ли Джэ Сон (41'), 2:0 Ли Джэ Сон (60'), 2:1 Лерой Зане (87') Майнц: Робин Центнер, Моритц Йенц, Штефан Белл, Филипп Мвене, Доминик Кор, Антони Каси, Кайсю Сано, Надим Амири, Пауль Небель (Хон Хён-сок, 84'), Ли Джэ Сон, Жонатан Буркардт (Арминдо Зиб, 15') Бавария: Перец Даниэл, Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру (Саша Боэ, 58'), Ким Мин Джэ, Эрик Дайер (Матис Тель, 64'), Лерой Зане, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горецка, 58'), Конрад Лаймер, Томас Мюллер Предупреждения: Доминик Кор (49'), Йозуа Киммих (78'), Филипп Мвене (89')

    После этой игре «Майнц» набрал 22 очка и поднялся на шестое место. У «Баварии» 33 балла и первая строчка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» со счетом 4:1.

    На голы Тима Кляйндинста, Робина Хака и Алассана Плеа, который сделал дубль, гости ответили забитым мячом Армина Гиовича.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Хольштайн 5:1
    Голы: 1:0 Тим Кляйндинст (1'), 2:0 Робин Хак (26'), 2:1 Armin Gigovic (30'), 3:1 Алассан Плеа (43'), 4:1 Алассан Плеа (79') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли (Фабио Кьяродия, 86'), Нико Эльведи, Лукас Улльрих (Марвин Фридрих, 80'), Рокко Райтц (Кевин Штёгер, 86'), Филипп Зандер, Робин Хак (Лука Нец, 80'), Франк Онора (Штефан Ляйнер, 86'), Алассан Плеа, Тим Кляйндинст, Kou Itakura Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Лассе Розенбом, Марко Коменда (Alexander Bernhardsson, 46'), Николай Ремберг, Льюис Холтби (Суто Матино, 62'), Марко Ивезич, Стивен Скрыбски (Dominik Javorcek, 73'), Финн-Доминик Порат, Phil Harres (Бенедикт Пихлер, 46'), Armin Gigovic (M.Knudsen, 83'), Max Geschwill Предупреждения: Джозеф Скалли (69'), Николай Ремберг (77')

    У «Боруссии» теперь 21 балл и девятое место, у «Хольштайна» 5 очков и 17-я строчка.

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