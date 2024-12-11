Батраков стал обладателем премии «Первая пятерка»

Награду ежегодно вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам (не старше 21 года) РПЛ и женской Суперлиги.
По результатам опроса 105 экспертов лучшим молодым игроком РПЛ 19-летнего Батракова назвали 98 человек, он набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 балла), тройку лучших замкнул защитник «Рубина» Илья Рожков (166). Далее расположились нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев (160) и защитник «Ростова» Андрей Лангович (136).
Кроме того, на премию были номинированы Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Иван Комаров («Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).
В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
У девушек обладательницей премии стала форвард «Чертаново» Яна Свистунова, которая набрала 83 балла. Второе место у нападающей «Рубина» Глафиры Жуковой (81), третьей стала полузащитник ЦСКА Марине Ачоян (78).
Также на премию претендовали: Олеся Березанская, Татьяна Данилочкина, Диана Захарова, Ксения Олексюк, Полина Сёмина, Полина Сорокина и Алина Шкалова (все — «Чертаново»), Полина Гефко, Мария Дурнова и София Иванова (все — «Крылья Советов»), Кристина Голощекова («Ростов»), Ксения Долгова, Алиса Мишурина и Полина Юкляева (все — «Локомотив»), Виктория Ильина («Рязань‑ВДВ»), Светлана Карагёзян и Яна Шолгина (обе — «Рубин»), Даяна Кишмахова (ЦСКА), Любовь Овсяникова («Енисей») и Карина Самойленко («Краснодар»).