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    Агент Батракова: Не верю, что «Локомотив» продаст Алексея в «Зенит»

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    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, считает, что «железнодорожники» не отпустят игрока в «Зенит».

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Точно могу сказать, что "Зенит" на "Локомотив" с таким предложением не выходил.

    Что будет, если выйдет? Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, "Локо" едва ли захочет расставаться с полузащитником.

    В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей. Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции "десятки", но мы видим разницу.

    Когда начнутся переговоры с "Локомотивом" по новому контракту? Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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