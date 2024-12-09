ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил Ган и Александр ВолковСначала Павлович, затем Волков. В UFC убрали российских тяжей из титульной гонки
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос: У меня по-прежнему есть огромное желание сыграть за сборную Бразилии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Сборная России Сборная Бразилии
    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос до сих пор надеется сыграть за сборную Бразилии.

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    «Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан "Зенита".

    Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать, это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

  • Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на сенсационную победу «Акрона» в матче против «Зенита»
  • 07/12/2024

    • Напомним, что Дуглас Сантос получил российское гражданство и теперь не будет считать легионером в российской Премьер-лиге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэму» удастся добиться победы
  • «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Интер» подтвердит свои притязания
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чараева — Ястремская
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рузе — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры