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    «Атлетико» — «Севилья»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Атлетико» примет «Севилью» в матче 16-го тура испанской Примеры, который состоится на «Метрополитано» в Мадриде 08 декабря в 23:00 мск. Вспомним последние результаты команд, их турнирное положение, а также рассмотрим прогнозы и ставки на игру.

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    На данном отрезке чемпионата «Атлетико», пожалуй, одна из лучших команд. В 5 играх «матрасники» набрали 12 очков, а очередная победа позволит им вплотную подобраться к «Реалу» и быть ближе к «Барселоне». В прошлом туре «Атлетико» разгромил «Вальядолид» 5:0 и набрал 32 очка. Команда Диего Симеоне занимает 3-е место.

    «Севилья» в последнем матче довольствовалась ничьей 1:1 с «Осасуной». Это позволило андалусийцам набрать 19 пунктов, с которыми они идут на 13-м месте. Таким образом, севильцам удалось не проиграть уже второй матч подряд, но перещеголять «Атлетико» в этом показателе не получится, так как мадридская команда не уступает уже 8 игр, причем все завершились победой.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Букмекеры и некоторые аналитики ждут от «Атлетико» победы. Напомним, что в последний раз «Севилья» обыграла «матрасников» 1:0, но это было на «Рамон Санчес Писхуан».

    • Коэффициенты букмекеров такие: 1.41 на победу «Атлетико», 4.70 на ничью, 8.40 на победу «Севильи».

    • Искусственный интеллект считает, что победителя не будет, игра закончится нулевой ничьей.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали ставку на хозяев и низкую результативность. Подробнее в прогнозе.

    Где смотреть матч

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете главные спортивные события недели, статистику и коэффициенты к ним.

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