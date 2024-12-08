Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи» в 16-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 28 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: Коллектив из Мадрида с 32 набранными очками разместился на третьей строке в таблице, отставая от первой «Барселоны» на пять пунктов.

«Атлетико» выиграл девять игр из 15 проведенных, пять встреч свел вничью и потерпел одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 26:8.

Последние матчи: В середине недели «матрасники» в рамках Кубка Испании в гостях смогли с трудом обыграть клуб из пятой лиги «Касереньо» со счетом 3:1, забив победные голы в самом конце игры. В последней же встрече чемпионата они разгромили на выезде «Вальядолид» со счетом 5:0, а еще ранее уничтожили в Праге «Спарту» 6:0 в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Томас Лемар из-за травмы пропустит этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у мадридского клуба серия из шести викторий подряд во всех турнирах. Непосредственно в рамках Примеры за это время «индейцы» добыли три сухие виктории.

Перед этим удачным периодом они проиграли три поединка из пяти предыдущих при одной мировой и одной виктории. А без забитого гола «Атлетико» уходил только раз за предыдущие 12 игр.

«Севилья»

Турнирное положение: Андалузский коллектив с 19 очками идет на 11 строке и от шестой еврокубковой позиции отстает на пять пунктов.

«Севилья» выиграла пять матчей из 15 проведенных, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 14:19.

Последние матчи: «Нервионцы» накануне в матче Кубка страны на выезде одолели низшелиговый «Олот» со счетом 3:1. А в предыдущих встречах чемпионата Испании они расписали мировую в родных стенах с «Осасуной» и минимально выиграли у «Райо Вальекано» 1:0.

Не сыграют: Чидера Эджуке и Ньянзу Куасси пребывают в лазарете.

Состояние команды: «Севилья» не знает горечи поражений на протяжении трех последних поединков во всех турнирах. За это время они отпраздновали две виктории и расписали одну ничью. Перед этим же команда имела серию из двух сухих проигрышей. Всего же в рамках Примеры «красно-белые» за минувшие шесть матчей уступили в половине из них при одной мировой и двух викториях.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате данные клубы обменялись домашними викториями по 1:0

Четыре предыдущих поединка между этими командами завершились на ТМ 2,5

«Атлетико» дома обыграл «Севилью» в трех минувших поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.42. Ничья оценена в 4.70, а победа «Севильи» оценена в 8.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.01 соответственно.

Прогноз: Рекомендуем здесь ставить на сухую викторию «Атлетико», так как мадридцы надежно действуют в обороне в последнее время, да и в предыдущих поединках в основном обыгрывали «Севилью» дома без пропущенных мячей.

Рекомендуемая ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 2.03.

Прогноз: И также еще здесь ставим на поздний гол, ведь в матчах с участием «матрасников» в минувших играх зачастую были голы на самом финише матча.

Ставка: последний гол будет забит с 76 минуты и до финального свистка за 2.10.