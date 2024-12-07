Семин: Станкович сумел привить победный дух, который всегда был у Романцева

Легендарный российский тренер и бывший игрок «Спартака»прокомментировал работуво главе красно-белых.

«Как раз прошло полгода. За это время он достаточно быстро нашел правильные решения, как мобилизовать команду, как спартаковцам привить этот победный дух, который всегда был у Романцева. Думаю, он нашел это. Игроки стали лучше играть. Это значит, что хорошо и правильно ведется работа, эмоционально команда очень сильно выглядит. Физическое состояние стабильное.

Ну, сейчас наступает второй этап — большой перерыв. Как он его проведет? В Европе таких перерывов по два месяца не бывает. Вот тогда и будем говорить о том, выбрался "Спартак" из своих сложностей или нет. Сейчас он хорошо работает — "Спартак" неплохо играет», — сказал Семин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В заключительном матче первой части РПЛ «Спартак» разгромил на своем поле «Пари НН» со счетом 3:0.