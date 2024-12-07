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    «Ростов» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ростов» и «Крылья Советов» встретятся в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча состоится 07 декабря в 16:30 мск на «Ростов Арене».

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    В этом матче будет стоять один главный вопрос — какой из команд удастся продлить свою победную серию. Самарцы могут одержать 3-ю победу подряд, а ростовчане — 4-ю. При этом «Ростов» с учетом Кубка России выиграл уже 5 встреч, поэтому его серию куда больше.

    У команды Валерия Карпина очень хорошая форма. Она обыграла ЦСКА 2:1 и разгромила «Пари НН» 4:0 в РПЛ, а в Кубке России прошла «Спартак». «Крылья» могут похвастаться победой над «Зенитом» 3:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Дома «Ростов» выиграл 5 матчей из 8, поэтому букмекеры считают его фаворитом.

    • На победу «сельмашей» можно поставить за 1.80, на победу команды из Самары — за 4.30.

    • Аналитики LiveSport.Ru в первую очередь ждут от поединка голов. Узнать их ставку на тотал больше за 2.25 можно в прогнозе.

    • Нейросеть спрогнозировала победу «Ростова» со счетом 2:1. Букмекеры дают на ТБ 2.5 1.77.

    Смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов», следить за изменениями в составах, статистикой и коэффициентами можно на LiveCup.Run.

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