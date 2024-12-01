1-й таймЗенит — Крылья СоветовОнлайн
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    «Зенит» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 17-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 1 декабря в 16:30 мск.

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    «Зенит» продолжает побеждать. Серия с учетом всех турниров составляет 5 поединков. Питерцы смогли обойти «Краснодар» в турнирной таблице, одержав две победы подряд, тогда как «быки» потеряли очки из-за двух ничьих. Сейчас в турнирке хозяева опережают «Краснодар» на один пункт. У них 39 очков.

    «Крылья Советов» парят над зоной вылета. Клуб имеет 15 очков и опережает идущие позади «Химки» на 2 пункта. Положение слегка улучшила победа 2:1 над «Ахматом» в прошлом туре. «Химки» очки потеряли и это сделало разницу.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Аналитики ставят на то, что «Зенит» продолжит свою серию побед и подъем в турнирной таблице.

    • Букмекеры дают на его победу 1.30, на «Крылья Советов» они предлагают 9.60. Ничья выставлена за 5.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru не оспаривают преимущества «Зенита», но полагают, что гости как минимум забьют. Подробнее в прогнозе редакции.

    • ИИ ставит на сухую победу «Зенита» с общим результатом 2:0.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов» на сайте LiveCup.Run. Сайт предлагает на выбор большое количество спортивных событий с аналитикой и коэффициентами.

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