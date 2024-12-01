Матч 17-го тура чемпионата России по футболу междусостоится 1 декабря в 16:30 мск.

«Зенит» продолжает побеждать. Серия с учетом всех турниров составляет 5 поединков. Питерцы смогли обойти «Краснодар» в турнирной таблице, одержав две победы подряд, тогда как «быки» потеряли очки из-за двух ничьих. Сейчас в турнирке хозяева опережают «Краснодар» на один пункт. У них 39 очков.

«Крылья Советов» парят над зоной вылета. Клуб имеет 15 очков и опережает идущие позади «Химки» на 2 пункта. Положение слегка улучшила победа 2:1 над «Ахматом» в прошлом туре. «Химки» очки потеряли и это сделало разницу.

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Прогнозы и ставки

Аналитики ставят на то, что «Зенит» продолжит свою серию побед и подъем в турнирной таблице.

Букмекеры дают на его победу 1.30 , на «Крылья Советов» они предлагают 9.60 . Ничья выставлена за 5.60 .

, на «Крылья Советов» они предлагают . Ничья выставлена за . Эксперты LiveSport.Ru не оспаривают преимущества «Зенита», но полагают, что гости как минимум забьют. Подробнее в прогнозе редакции.

не оспаривают преимущества «Зенита», но полагают, что гости как минимум забьют. Подробнее в прогнозе редакции. ИИ ставит на сухую победу «Зенита» с общим результатом 2:0.

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