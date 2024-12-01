Зенит
Крылья Советов
«Зенит»
Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга, как и всегда, борется за золотые медали в этом сезоне.
Питерцы сейчас имеют в своем активе 39 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.
Зенит — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Питерский коллектив смог забить 34 мяча, а пропустил всего 7.
Последние матчи: в прошлых тура «сине-бело-голубые» смогли победить «Оренбург» (1:0), «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).
Только до этого команда с берегов Невы потеряла очки, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1).
В последней игре «Зенит» выиграл у «Ахмата» (2:1) и смог пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Не сыграют: в лазарете действующих чемпионов России находятся Михаил Кержаков, Евгений Латышонок и Сергей Волков.
Состояние команды: сейчас подопечные Сергея Семака находятся в отличной форме и по итогам прошлого тура смогли вернуть себе первое место.
Именно «Зенит» является главным фаворитом как в борьбе за золотые медали чемпионата, так и за Кубок страны. Любой другой результат команды будет считаться неудовлетворительным.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: самарский коллектив крайне разочаровывает общественность и своих болельщиков в этом сезоне.
Команда из Самары смогла набрать 15 баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
Самарцы имеют разницу мячей 15:24, поэтому их выступление можно считать крайне неудовлетворительным.
Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» смогли победить «Ахмат» (2:1).
До этого же подопечные Игоря Осинькина проиграли ЦСКА (1:2), «Акрону» (0:2) и «Краснодару» (1:2).
Из Кубка страны «крылышки» уже вылетели.
Не сыграют: травмированы Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба.
Состояние команды: результаты самарской команды оставляют желать лучше. А сейчас еще и разгорелся коррупционный скандал, который точно не добавляет мотивации игрокам.
Думается, что главной задачей «Крыльев Советов» остается сохранение прописки в элите. По составу команда должна это спокойно сделать, а вот по происходящим сейчас событиям, все может быть.
Комментарий Дмитрия Булыкина
Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Зенит» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 9 матчей
- «Крылья Советов» проиграли 4 из последних 5 матчей во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.40, победа «Крыльев Советов» — в 10.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: самарцы в последних матчах хоть и проигрывают, но постоянно забивают, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.15.
Прогноз: также поставим на то, что в этой игре будет забито минимум четыре мяча.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.55.