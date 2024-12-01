ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
    Все новости спорта

    «Зенит» и «Крылья Советов» забьют друг другу

    «Зенит» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат России, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Химки Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Касььерра — игрок «Зенита»
    1 декабря в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга, как и всегда, борется за золотые медали в этом сезоне.

    Питерцы сейчас имеют в своем активе 39 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.

    Зенит — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Питерский коллектив смог забить 34 мяча, а пропустил всего 7.

    Последние матчи: в прошлых тура «сине-бело-голубые» смогли победить «Оренбург» (1:0), «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

    Только до этого команда с берегов Невы потеряла очки, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней игре «Зенит» выиграл у «Ахмата» (2:1) и смог пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

    Не сыграют: в лазарете действующих чемпионов России находятся Михаил Кержаков, Евгений Латышонок и Сергей Волков.

    Состояние команды: сейчас подопечные Сергея Семака находятся в отличной форме и по итогам прошлого тура смогли вернуть себе первое место.

    Именно «Зенит» является главным фаворитом как в борьбе за золотые медали чемпионата, так и за Кубок страны. Любой другой результат команды будет считаться неудовлетворительным.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарский коллектив крайне разочаровывает общественность и своих болельщиков в этом сезоне.

    Команда из Самары смогла набрать 15 баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

  • Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
  • Целая когорта клубов чемпионата России подозревается в незаконных действиях
  • 28/11/2024

    • Самарцы имеют разницу мячей 15:24, поэтому их выступление можно считать крайне неудовлетворительным.

    Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» смогли победить «Ахмат» (2:1).

    До этого же подопечные Игоря Осинькина проиграли ЦСКА (1:2), «Акрону» (0:2) и «Краснодару» (1:2).

    Из Кубка страны «крылышки» уже вылетели.

    Не сыграют: травмированы Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба.

    Состояние команды: результаты самарской команды оставляют желать лучше. А сейчас еще и разгорелся коррупционный скандал, который точно не добавляет мотивации игрокам.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Думается, что главной задачей «Крыльев Советов» остается сохранение прописки в элите. По составу команда должна это спокойно сделать, а вот по происходящим сейчас событиям, все может быть.

    Комментарий Дмитрия Булыкина

    Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 17-го тура РПЛ:

  • Критика Аршавина? Сколько людей, столько мнений. У футболистов иногда тоже разные взгляды на одни и те же вещи. Все хотят им рассказать, как надо играть. У «Зенита» не возникнет проблем? В плане результата — нет. В больших клубах нулевая терпимость к нечестной игре.
  • Дмитрий Булыкин

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

    • «Зенит» не проигрывает на протяжении 9 матчей

    • «Крылья Советов» проиграли 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.40, победа «Крыльев Советов» — в 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: самарцы в последних матчах хоть и проигрывают, но постоянно забивают, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.15.

    Прогноз: также поставим на то, что в этой игре будет забито минимум четыре мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» и «Крылья Советов» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры