1 декабря в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга, как и всегда, борется за золотые медали в этом сезоне.

Питерцы сейчас имеют в своем активе 39 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.

Питерский коллектив смог забить 34 мяча, а пропустил всего 7.

Последние матчи: в прошлых тура «сине-бело-голубые» смогли победить «Оренбург» (1:0), «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

Только до этого команда с берегов Невы потеряла очки, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней игре «Зенит» выиграл у «Ахмата» (2:1) и смог пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Не сыграют: в лазарете действующих чемпионов России находятся Михаил Кержаков, Евгений Латышонок и Сергей Волков.

Состояние команды: сейчас подопечные Сергея Семака находятся в отличной форме и по итогам прошлого тура смогли вернуть себе первое место.

Именно «Зенит» является главным фаворитом как в борьбе за золотые медали чемпионата, так и за Кубок страны. Любой другой результат команды будет считаться неудовлетворительным.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский коллектив крайне разочаровывает общественность и своих болельщиков в этом сезоне.

Команда из Самары смогла набрать 15 баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Самарцы имеют разницу мячей 15:24, поэтому их выступление можно считать крайне неудовлетворительным.

Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» смогли победить «Ахмат» (2:1).

До этого же подопечные Игоря Осинькина проиграли ЦСКА (1:2), «Акрону» (0:2) и «Краснодару» (1:2).

Из Кубка страны «крылышки» уже вылетели.

Не сыграют: травмированы Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба.

Состояние команды: результаты самарской команды оставляют желать лучше. А сейчас еще и разгорелся коррупционный скандал, который точно не добавляет мотивации игрокам.

Думается, что главной задачей «Крыльев Советов» остается сохранение прописки в элите. По составу команда должна это спокойно сделать, а вот по происходящим сейчас событиям, все может быть.

Комментарий Дмитрия Булыкина

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 17-го тура РПЛ:

Критика Аршавина? Сколько людей, столько мнений. У футболистов иногда тоже разные взгляды на одни и те же вещи. Все хотят им рассказать, как надо играть. У «Зенита» не возникнет проблем? В плане результата — нет. В больших клубах нулевая терпимость к нечестной игре. Дмитрий Булыкин

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Зенит» не проигрывает на протяжении 9 матчей

«Крылья Советов» проиграли 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.40, победа «Крыльев Советов» — в 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: самарцы в последних матчах хоть и проигрывают, но постоянно забивают, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.15.

Прогноз: также поставим на то, что в этой игре будет забито минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.55.