ЦСКА на своем поле примет «Рубин» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА вышел в плей-офф Кубка России, заняв первое место в группе с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН». Армейцы набрали 14 очков в 6-ти матчах, одержав 5 побед (одна по пенальти) и проиграв однажды. Разница забитых и пропущенных мячей составила 8:2. Первый матч плей-офф против «Рубина» в Казани завершился без забитых мячей — 0:0.

ЦСКА является восьмикратным обладателем Кубка России и по количеству побед уступает лишь «Локомотиву» (9). В прошлом сезоне «красно-синие» дошли до финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии «Зениту».

В чемпионате России армейцы занимают шестое место по итогам 16-го тура. В крайнем матче подопечные Марко Николича дома уступили «Ростову» со счетом 1:2.

«Рубин»

«Рубин» вышел в плей-офф со второго места в группе, опередив «Акрон» и «Факел», но уступив первую строчку «Зениту». Казанский клуб одержал три победы и столько же раз проиграл, набрав итоговые 9 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 7:4. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ подопечные Рашида Рахимова на своем поле разошлись миром с ЦСКА — 0:0.

В 2012 году «Рубин» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, одолев в решающем матче московское «Динамо». До этого казанский клуб в 2009 году проиграл в финале как раз ЦСКА.

«Рубин» идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров. В крайнем матче казанцы дома с крупным счетом переиграли «Акрон» — 3:0.

Личные встречи

В 10-ти последних матчах «Рубин» одержал 3 победы, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и 5 раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» с коэффициентом 1.81.