В Италии стартовал 13-й тур Серии А . В рамках второго игрового днясыграет на выезде с. Игра начнется в 17:00 по мск.

«Верона» сейчас в плохой форме. Она проиграла 4 из 5 матчей чемпионата. В последних играх веронцы уступили «Фиорентине» 1:3 и «Лечче» 0:1. Однако хозяевам удалось разбавить неудачи победой над «Ромой» со счетом 3:2. В таблице команда идет 14-й с 12 баллами.

«Интер» замыкает топ-4 с 25 очками. Чтобы там и остаться, «нерадзурри» нужно побеждать, поскольку в спину дышат «Лацио» и «Ювентус». С этим у миланцев проблем нет. В нынешнем сезоне они выиграли большую часть матча в Серии А. Ранее гости разгромили 3:0 «Эмполи» и со счетом 1:0 обыграли «Венецию». В прошлом туре они сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

Нельзя не отметить победу над лондонским «Арсеналом» (1:0) в Лиге чемпионов, где «Интер» располагается на 5 месте в общем зачете и претендует на выход в плей-офф.

Прогнозы и ставки

Давайте разберем, что предлагают букмекеры и аналитики на этот поединок.

Букмекеры: У них «Интер» является фаворитом с коэффициентом 1.37 , тогда как на победу «Вероны» можно поставить с котировкой 8.40 .

, тогда как на победу «Вероны» можно поставить с котировкой . LiveSport.Ru : редакция сайта выставила свой прогноз здесь, на выбор два варианта исходов с коэффициентами 1.89 и 2.05 .

: редакция сайта выставила свой прогноз здесь, на выбор два варианта исходов с коэффициентами и . Искусственный интеллект уверен в победе «Интера», но с минимальным счетом 1:0.

Прямая трансляция

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