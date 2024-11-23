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    «Интер» и на этот раз удачно сыграет с «Вероной»

    «Верона» — «Интер». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Интер»
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    «Интер»
    23 ноября «Верона» дома примет миланский «Интер» в 13-м туре итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Ноября 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 17:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: По итогам 12 проведенных туров данный коллектив с 12 очками идет на 14 позиции, опережая всего на три пункта зону вылета.

    «Верона» отпраздновала четыре виктории и восемь раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 17:27.

    Верона — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «мастифы» во Флоренции уступили со счетом 1:3 «Фиорентины», а игровым днем ранее они на своей территории смогли одолеть «Рому» 3:2, прервав тем самым серию из трех фиаско кряду.

    Не сыграют: Хуан Круз и Павел Давидович пребывают в лазарете.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Верона» пока в новом сезоне выступает бескомпромиссно. Коллектив отыграл 13 встреч и ни разу не сыграл вничью, одержав четыре виктории и девять игр проиграв. В отрезке же пяти предыдущих поединков команда потерпела четыре проигрыша и раз смогла победить. И только в двух матчах за это время «мастифы» не смогли забить.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланская команда с 25 зачетными пунктами разместилась на четвертой строке, но от первого «Наполи» она отстает всего лишь на балл.

    «Интер» выиграл семь матчей из 12 проведенных, четыре поединка свел вничью и одну встречу проиграл, разница мячей составляет 26:14.

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    • Последние матчи: В минувшем игровом дне чемпионата Италии «черно-синие» расписали гостевую мировую с «Наполи» 1:1. Перед этим же они дома в матче Лиги чемпионов переиграли лондонский «Арсенал» со счетом 1:0 и одолели в родных стенах «Венецию» 1:0 в рамках Серии А.

    Не сыграют: Хакан Чалханоглу и Тайон Бьюкенен не помогут своей команде.

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    Состояние команды: Сейчас у «Интера» 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две мировые и восемь победных результатов. Непосредственно в чемпионате Италии в этот период «змеи» выиграли пять раз при двух ничьих. Всего же в новом сезоне миланцы провели 16 игр в различных турнирах и проиграли только раз и десять встреч выиграли.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне на поле «Вероны» эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2

    • Перед этим в семи встречах подряд побеждал «Интер»

    • «Верона» не может обыграть «Интер» в 27 поединках кряду

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.41, победа «Вероны» — 7.60, ничья — 4.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.38 соответственно.

    Прогноз: «Интер» выступает рационально и много не забивает. Так в предыдущих шести из семи игр тотал не превышал выше трех в поединках с участием миланцев. Поэтому и на этот раз не ждем здесь голевого изобилия.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.89.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на уверенный выигрыш миланцев, которые сверхудачно играют против «Вероны».

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 2.05.

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    «Верона» — «Интер»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» и на этот раз удачно сыграет с «Вероной»
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