«Наполи» может продать Кварацхелию летом 2025 года

Полузащитникможет сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стало известно, что руководство неаполитанцев планирует продать Хвичу летом 2025-го года, если не договориться с игроком о новом контракте.

Боссы «Наполи» предлагают Кварацхелии 5-летний контракт с зарплатой в 6 млн. евро в год, а сам полузащитник хочет получать 8 млн. евро, включив в контракт пункт об отступных в размере 80-и млн. евро.

Ранее в СМИ сообщали о том, что «Барселона» и ПСЖ следят за ситуацией вокруг Хвичи, надеясь на подписание игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Наполи» 12 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.