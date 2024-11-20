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    «Наполи» может продать Кварацхелию летом 2025 года

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    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Хвича Кварацхелия — полузащитник «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия — полузащитник «Наполи»

    Стало известно, что руководство неаполитанцев планирует продать Хвичу летом 2025-го года, если не договориться с игроком о новом контракте.

    Боссы «Наполи» предлагают Кварацхелии 5-летний контракт с зарплатой в 6 млн. евро в год, а сам полузащитник хочет получать 8 млн. евро, включив в контракт пункт об отступных в размере 80-и млн. евро.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что «Барселона» и ПСЖ следят за ситуацией вокруг Хвичи, надеясь на подписание игрока.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Наполи» 12 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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