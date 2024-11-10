«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд

Марко Николич Фото: globallookpress.com
Игра начнется в 13:00 мск. Команды рассудит арбитр Иван Абросимов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Печенин, Олейников, Ежов, Мендес, Дмитриев, Сергеев.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков в 14 встречах.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА доступен по ссылке.
ЦСКА с 24 баллами находится на 6-й позиции.