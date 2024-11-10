В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на своем поле примет ЦСКА. Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы располагаются на 12-й позиции в РПЛ с 12-ю очками в активе после 14-и туров. «Крылья Советов» находится рядом с зоной стыков.

Команда довольно редко набирает очки на своем поле — 7 баллов из 21-го возможного, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Крылья Советов» уступили «Акрону» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого команда проиграла «Краснодару» (1:2).

У «Крыльев Советов» продолжается серия без побед на протяжении 5-и последних матчей. За этот период самарцы также уступили московскому «Динамо» со счетом 3:6 в Кубке России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Сергей Песьяков, Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба (у всех — травмы).

Состояние команды: Пока что «Крылья» продолжают падать вниз и бороться за выживание в лиге. У команды все очень плохо что в защите, что в нападении, на своем поле самарцы забили только 7 голов в 7-и встречах.

Последний раз «Крылья Советов» цеплялся за очки с ЦСКА в сентябре прошлого года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 2:2, упустив преимущество в 2 мяча.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров в чемпионате на 7 баллов после 14-и туров.

В гостях армейцы выступают довольно неплохо, занимая по этому показателю 4-е место в таблице РПЛ. ЦСКА набрал 14 баллов из 21-го возможного на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в рамках Кубка России, а до этого ЦСКА уступил «Спартаку» в московском дерби РПЛ со счетом 0:2.

В последних 5-и встречах во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период армейцы забили только 2 гола при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов (у обоих — травмы), Иван Обляков и Виллиан Роша (красные карточки).

Состояние команды: ЦСКА вполне может претендовать на топ-3 по итогам сезона, но пока у команды довольно много проблем. К примеру, низкая результативность.

Несмотря на это, лучший бомбардир команды Тамерлан Мусаев забил 6 голов в 14-и встречах РПЛ. Этот форвард забил практически все мячи на старте сезона, а сейчас немного забуксовал.

Комментарий Игоря Ледяхова

Известный в прошлом футболист Игорь Ледяхов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 15-го тура РПЛ:

Пока губернатор вроде бы успокоил «Крылья». Сказал, что Осинькин доработает до конца сезона. Но вот если назначат другого руководителя региона, может случиться всякое. «Крыльям» деваться некуда. Но убрали спортивного директора, генерального. И Осинькин сам сказал футболистам, что не так за тренера играют, если хотят, чтобы он остался. Думаю, сейчас ближе к ничьей. Игорь Ледяхов

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей ЦСКА не пропустил ни одного гола

«Крылья Советов» проиграл 3 последних встречи во всех турнирах

ЦСКА не проиграл ни одного матча в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.15, победа «Крыльев Советов» — 3.35, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют аккуратно и от обороны в 1-м тайме.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: ЦСКА не отличает высокой результативностью в последнее время.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.