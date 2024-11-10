Крылья Советов
ЦСКА
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы располагаются на 12-й позиции в РПЛ с 12-ю очками в активе после 14-и туров. «Крылья Советов» находится рядом с зоной стыков.
Команда довольно редко набирает очки на своем поле — 7 баллов из 21-го возможного, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.
Крылья Советов — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече «Крылья Советов» уступили «Акрону» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого команда проиграла «Краснодару» (1:2).
У «Крыльев Советов» продолжается серия без побед на протяжении 5-и последних матчей. За этот период самарцы также уступили московскому «Динамо» со счетом 3:6 в Кубке России.
Не сыграют: Сергей Песьяков, Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба (у всех — травмы).
Состояние команды: Пока что «Крылья» продолжают падать вниз и бороться за выживание в лиге. У команды все очень плохо что в защите, что в нападении, на своем поле самарцы забили только 7 голов в 7-и встречах.
Последний раз «Крылья Советов» цеплялся за очки с ЦСКА в сентябре прошлого года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 2:2, упустив преимущество в 2 мяча.
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров в чемпионате на 7 баллов после 14-и туров.
В гостях армейцы выступают довольно неплохо, занимая по этому показателю 4-е место в таблице РПЛ. ЦСКА набрал 14 баллов из 21-го возможного на чужом поле.
Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в рамках Кубка России, а до этого ЦСКА уступил «Спартаку» в московском дерби РПЛ со счетом 0:2.
В последних 5-и встречах во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период армейцы забили только 2 гола при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов (у обоих — травмы), Иван Обляков и Виллиан Роша (красные карточки).
Состояние команды: ЦСКА вполне может претендовать на топ-3 по итогам сезона, но пока у команды довольно много проблем. К примеру, низкая результативность.
Несмотря на это, лучший бомбардир команды Тамерлан Мусаев забил 6 голов в 14-и встречах РПЛ. Этот форвард забил практически все мячи на старте сезона, а сейчас немного забуксовал.
Комментарий Игоря Ледяхова
Известный в прошлом футболист Игорь Ледяхов,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В 4-х из 5-и последних матчей ЦСКА не пропустил ни одного гола
- «Крылья Советов» проиграл 3 последних встречи во всех турнирах
- ЦСКА не проиграл ни одного матча в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.15, победа «Крыльев Советов» — 3.35, ничья — 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют аккуратно и от обороны в 1-м тайме.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.
Прогноз: ЦСКА не отличает высокой результативностью в последнее время.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.