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    Дзюба эмоционально отреагировал на невызов в сборную на матчи с Брунеем и Сирией

    Футбол Сборная России Футбол России Артём Дзюба Акрон
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не решился вызвать его на предстоящие товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

    «Я удивился новостям про сборную России. Шансов мало, но время покажет. Если какие-то люди говорят, что искусственно нельзя вызывать… Если мы посмотрим, то человек 10 не играют вообще в РПЛ или вызываются по странным сомнениям, а ещё из "Ростова" вызывается человек семь, которые идут ниже "Акрона". Когда говорят, что кто-то достоин, а кто-то — нет. Это очень спорное, вкусовщина.

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    • Когда футболист не играет в своей команде или находится в клубе из низа РПЛ, но вызывается, то про какую конкуренцию мы говорим? Я всегда считал, что сборная России то место, где не зависит возраст и всё остальное. Только зависит, кто лучше.

    За сборную играть было честью, а сейчас туда вызываются все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Это расстраивает!», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

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    • Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

    Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

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