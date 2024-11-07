Стал известен итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России Фото: globallookpress.com
Состав сборной России:
- Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).
- Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
- Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).
- Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).
Товарищеский матч между сборными России и Брунеем состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча состоится в Краснодаре. Второй товарищеский поединок против Сирии состоится 19-го ноября.