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    Стал известен итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Объявлен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи против сборных Бруней и Сирии.

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России
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    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России

    Состав сборной России:

    • Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

    • Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

    • Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

    • Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

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  • 31/10/2024

    • Товарищеский матч между сборными России и Брунеем состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча состоится в Краснодаре. Второй товарищеский поединок против Сирии состоится 19-го ноября.

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