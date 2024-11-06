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    Дзюба: Я бы вернулся в сборную России

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    Форвард «Акрона» Артем Дзюба отметил, что может присоединиться к сборной России в случае приглашения на ноябрьские товарищеские матчи.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Последний раз Дзюба играл за сборную России на Евро-2020 в матче против Дании (1:4).

    «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной.

    Поеду ли, если меня вызовут на матч с Брунеем? Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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    В нынешнем сезоне Дзюба в семи матчах забил 2 гола и сделал три результативные передачи.

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