«Интер» на своем поле сыграет с «Венецией» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

«Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 4 балла. На счету действующих чемпионов Италии 21 очко в 10-ти матчах — 6 побед, 3 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 24:13.

В крайнем туре «Интер» уверенно разобрался в гостях с «Эмполи», забив в ворота соперника три безответных мяча во втором тайме (3:0). Эта победа стала для «нерадзурри» 4-й в 5-ти последних матчах. Единственная потеря очков случилась в 9-м туре после сверхрезультативной ничьи с «Ювентусом» — 4:4.

«Венеция»

«Венеция» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 8 очков в 10-ти матчах. На счету команды 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 10:18.

В прошлом туре «Венеция» прервала свою четырехматчевую серию без побед, в волевом стиле обыграв «Удинезе» (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча. До этого команда под руководством Эусебио Ди Франческо сыграла вничью с «Монцей» (2:2), а еще ранее потерпела три подряд поражения от «Аталанты» (0:2), «Вероны» (1:2) и «Ромы» (1:2).

Личные встречи

Команды встречались между собой 8 раз. «Интер» одержал 5 побед, «Венеция» оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Венеция» с коэффициентом 1.84.