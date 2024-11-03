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    «Интер» уверенно выиграет у «Венеции»

    Интер — Венеция: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.84. 03.11.2024

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Венеция»
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    «Интер»
    Миланский «Интер» в 11-м туре итальянской Серии А сыграет дома против «Венеции». Встреча состоится 3 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Ноября 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланский коллектив с 21 набранным баллом разместился на второй строке в таблице и на четыре пункта отстает от первого «Наполи».

    «Интер» выиграл шесть игр из десяти проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница мячей составляет 24:13.

    Интер — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Накануне «черно-синие» разгромили на выезде «Эмполи» со счетом 3:0, но начали забивать только после удаления у хозяев во втором тайме. Туром ранее они в драматическом поединке расписали домашнюю мировую с «Ювентусом», сыграв 4:4, ведя до 70-й минуты с разницей в два мяча.

    Не сыграют: Хакан Чалханоглу и Тайон Бьюкенен не помогут своей команде.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Сейчас у «Интера» 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой была одна мировая и шесть победных результатов. Непосредственно в чемпионате Италии в этот период «змеи» выиграли четыре раза при одной ничьей. Всего же в новом сезоне миланцы провели 13 игр в различных турнирах и проиграли только раз и восемь встреч выиграли.

    «Венеция»

    Турнирное положение: Данный коллектив с восемью набранными очками разместился на 18 строке в таблице и от 17 отстает по разнице мячей.

    «Венеция» за всю дистанцию отпраздновала пока две виктории, два раза еще сыграла вничью и шесть встреч проиграла, забила 10 мячей при 18 пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «трехцветные» на своем поле смогли переиграть «Удинезе» со счетом 3:2. Игровым дне ранее они в гостях поделили очки с «Монцей» 2:2, прервав на тот момент длительную серию из поражений.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Венеция» в двух своих предыдущих поединках чемпионата смогла добыть одну викторию и раз сыграла вничью. Перед этим же команда имела серию из трех проигрышей подряд, но два из них были с минимальной разницей. Всего в новом сезоне коллектив отыграл 11 игр в различных турнирах и смог победить только в двух из них при семи фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Интер» выиграл у «Венеции» в пяти предыдущих очных противостояниях

    • В позапрошлом розыгрыше Серии А миланцы победили 2:1 и 2:0

    • В трех из пяти данных встреч смогли забить обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.20, победа «Венеции» — 14.50, ничья — 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.83 соответственно.

    Прогноз: Миланцы во всех компонентах превосходят своего предстоящего оппонента и на своем поле просто обязаны выигрывать у него уверенно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.84.

    Прогноз: И не исключаем, что поединок получится весьма результативными принесет более трех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.10.

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    «Интер» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» уверенно выиграет у «Венеции»
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