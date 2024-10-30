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    Агент: Юран может быть одним из вариантов для «Спортинга»

    Футбол Спортинг Лиссабон Порту Бенфика Португалия
    Известный агент Паулу Барбоза не видит ничего странного в словах Сергея Юрана, который ранее заявил о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Думаю, в "Спортинге" следят за работой Юрана. Знают, как он работает. Он еще говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов.

    К слову, Аморим пришел в "Спортинг" после нескольких месяцев работы в "Браге". А до этого он не возглавлял команды из высшего дивизиона.

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    • Поэтому "Спортинг" может дать шанс любому тренеру. Юрана все знают в Португалии, он тут играл, становился чемпионом. Думаю, у Юрана проблем в Португалии не будет», — приводит слова Барбозы «Спорт день за днем».

    Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

    Юран играл в Португалии за «Бенфику» с 1991 по 1994 год, а также за «Порту» в период с 1994 по 1995-й.

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