Агент: Юран может быть одним из вариантов для «Спортинга»

Известный агентне видит ничего странного в словах, который ранее заявил о готовности возглавить лиссабонский

«Думаю, в "Спортинге" следят за работой Юрана. Знают, как он работает. Он еще говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов.

К слову, Аморим пришел в "Спортинг" после нескольких месяцев работы в "Браге". А до этого он не возглавлял команды из высшего дивизиона.

Поэтому "Спортинг" может дать шанс любому тренеру. Юрана все знают в Португалии, он тут играл, становился чемпионом. Думаю, у Юрана проблем в Португалии не будет», — приводит слова Барбозы «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

Юран играл в Португалии за «Бенфику» с 1991 по 1994 год, а также за «Порту» в период с 1994 по 1995-й.