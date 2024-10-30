Юран заявил о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг»

Бывший тренер клубов РПЛзаявил, что готов рассмотреть предложение лиссабонского

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

«Это знакомая мне страна, "Спортинг" — клуб с именем, и он всегда таким считался в Португалии. Там ставят максимальные задачи.

Можно будет рассмотреть вариант, если будет конкретика. Поддерживаю связь с Руй Коштой — президентом "Бенфики", а также с Паулу Барбозой, мы общаемся и недавно с ним разговаривали.

С другими игроками "Бенфики" тоже иногда созваниваемся, поэтому связь есть», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран играл в Португалии за «Бенфику» с 1991 по 1994 год, а также за «Порту» в период с 1994 по 1995-й.