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    Юран заявил о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг»

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    Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран заявил, что готов рассмотреть предложение лиссабонского «Спортинга».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

    «Это знакомая мне страна, "Спортинг" — клуб с именем, и он всегда таким считался в Португалии. Там ставят максимальные задачи.

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    • Можно будет рассмотреть вариант, если будет конкретика. Поддерживаю связь с Руй Коштой — президентом "Бенфики", а также с Паулу Барбозой, мы общаемся и недавно с ним разговаривали.

    С другими игроками "Бенфики" тоже иногда созваниваемся, поэтому связь есть», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

    Юран играл в Португалии за «Бенфику» с 1991 по 1994 год, а также за «Порту» в период с 1994 по 1995-й.

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