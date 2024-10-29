В «Спортинге» сообщили о расторжении контракта с Аморимом

Главный тренерпокинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что руководство «Спортинга» расторгло контракт с Аморимом для того, чтобы специалист продолжил тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Португальский клуб уже заявил руководству «красных дьяволов» о сумме выкупа Аморима в размере 10 млн. евро. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить эту сумму.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что новый главный тренер «манкунианцев» подпишет контракт с клубом на 2 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.