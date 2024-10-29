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    В «Спортинге» сообщили о расторжении контракта с Аморимом

    Футбол Португалия Спортинг Лиссабон Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Стало известно, что руководство «Спортинга» расторгло контракт с Аморимом для того, чтобы специалист продолжил тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Португальский клуб уже заявил руководству «красных дьяволов» о сумме выкупа Аморима в размере 10 млн. евро. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить эту сумму.

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    • Ранее в СМИ сообщалось о том, что новый главный тренер «манкунианцев» подпишет контракт с клубом на 2 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.

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