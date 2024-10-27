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    Константин Тюкавин«Химки» — «Динамо». Онлайн
  • 16:13
    • «Спартак» победил «Пари НН» в гостях
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    Гончаренко: Пищи для размышлений у нас много

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко считает, что команда допустила немало ошибок в игре 13-го тура против «Спартака» (0:2) и требуется время, чтобы их серьезно проанализировать.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Мне не понравилась вторая половина второго тайма. Мы стали глубоко обороняться, начали перестраховываться. Не оказывали прессинг, что позволило "Спартаку" более основательно приближаться к нашим воротам.

    Но есть какое‑то движение, все равно идем вперед. Пищи для размышлений у нас много.

    Для меня очень важно, чтобы болельщики, которые живут в Нижнем Новгороде, болели за "Пари НН", а не за "Спартак". Это первостепенное, что нужно сделать. И мы должны убеждать их в этом своей игрой», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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    Для белорусского специалиста это поражение стало первым в чемпионате после того, как он возглавил «Пари НН».

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