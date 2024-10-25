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    Колыванов: Трансфер Виллиана Жозе в «Спартак» можно назвать провальным

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    Известный тренер Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход из московского «Спартака» бразильца Виллиана Жозе.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Видимо, трансфер Виллиана Жозе в "Спартак" можно назвать провальным. Что ещё скажешь? Когда его ещё приобретали, я говорил, что это кот в мешке. Если он играл в Испании, не факт, что в России в таком возрасте он начнёт что-то показывать и забивать. Если взять Пьянича, это созидательный футболист, которому проще.

    А тут ты берёшь центрального нападающего в "Спартак"! Значит, он должен быть лучше Соболева, который был раньше, Угальде, Николсона и остальных. Но его взяли, чтобы он полгода провёл на лавке, а потом отправился обратно в Испанию», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    Несколько дней назад появилась информация о том, что бразильским нападающим интересуется испанский «Лас-Пальмас».

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