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    «Динамо» разгромило «Рубин» в Нижнем Новгороде

    «Рубин» — «Динамо» Москва: счет матча 0:4, обзор голов

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    «Динамо» на нейтральном поле обыграло «Рубин» (4:0) в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Фабиан Бальбуэна — игрок «Динамо»
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    Фабиан Бальбуэна — игрок «Динамо»

    На 4-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота номинальных хозяев. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    На 38-й минуте снова был назначен пенальти в ворота «Рубина». Во 2-й раз одиннадцатиметровый реализовал Артур.

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    Гости сделали счет разгромным на 62-й минуте — 3:0. Защитник команды Фабиан Бальбуэна выиграл борьбу за мяч и головой отправил его в ворота.

    Уже на 89-й минуте «Динамо» и вовсе забило 4-й гол. Нападающий «бело-голубых» Ярослав Гладышев получил передачу на фланге штрафной и пробил низом, без шансов для голкипера соперника.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Динамо 0:4
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (пенальти) (4'), 0:2 Arthur Gomes (пенальти) (38'), 0:3 Фабиан Бальбуэна (62'), 0:4 Ярослав Гладышев (89') Рубин: Евгений Ставер, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Джоэль Фамейе, Никола Чумич, Mukba E. Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Битело, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Arthur Gomes Предупреждения: Битело (35'), Александр Зотов (39'), Никола Чумич (42'), Arthur Gomes (75'), Дмитрий Кабутов (77'), Илья Рожков (80'), Олег Иванов (85')

    После этого матча «Динамо» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Рубин» — на 7-й позиции (15 баллов).

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