Трент дал согласие на переход в «Реал»

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, Трент продолжит карьеру в «Реале».
Источник утверждает, что английский футболист уже дал согласие на переход в мадридский клуб.
Кроме того, некоторые испанские СМИ отмечают, что в «Ливерпуле» уже смирились с тем, что Трент откажется от подписания нового контракта.
Действующее соглашение Александера-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Александера-Арнольда в 70 миллионов евро.