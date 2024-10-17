Трент дал согласие на переход в «Реал»

не собирается продлевать контракт с

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, Трент продолжит карьеру в «Реале».

Источник утверждает, что английский футболист уже дал согласие на переход в мадридский клуб.

Кроме того, некоторые испанские СМИ отмечают, что в «Ливерпуле» уже смирились с тем, что Трент откажется от подписания нового контракта.

Действующее соглашение Александера-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Transfermarkt оценивает стоимость Александера-Арнольда в 70 миллионов евро.