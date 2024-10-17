Глебов: Если договорятся о матче против Сирии — кайф!

Полузащитник «Ростова»прокомментировал информацию о том, что сборнаяможет сыграть с командой

Ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией.

«Если договорятся люди — кайф! С Кубой играли в Волгограде, атмосфера была сумасшедшая.

Вспоминаю, достаточно холодно было тогда, но на предыгровую тренировку пришло очень много людей. Видно было, что сборная нужна и интересна.

Нужно больше делать акцент не на том, с кем сборная играет, а на том, что для людей в регионах это праздник», — приводит слова Глебова «Р-Спорт».

Напомним, РФС не нашел для сборной России соперников на октябрьский сбор.