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    Глебов: Если договорятся о матче против Сирии — кайф!

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть с командой Сирии.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    Ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией.

    «Если договорятся люди — кайф! С Кубой играли в Волгограде, атмосфера была сумасшедшая.

    Вспоминаю, достаточно холодно было тогда, но на предыгровую тренировку пришло очень много людей. Видно было, что сборная нужна и интересна.

    Нужно больше делать акцент не на том, с кем сборная играет, а на том, что для людей в регионах это праздник», — приводит слова Глебова «Р-Спорт».

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