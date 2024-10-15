Сборная России могла провести товарищеский матч с Венесуэлой

Сборнаямогла стать одним из ближайших соперников сборной, сообщает Sport24.

Российскому футбольному союзу (РФС) не удалось согласовать с венесуэльской стороной дату и время матча.

«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени.

Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.

У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд», — добавил источник издания в Футбольной федерации Венесуэлы (FVF).

Напомним, РФС не нашел для сборной России соперников на октябрьский сбор.