«СЭ»: Россия сыграет с Брунеем в ноябре

Вторым соперникомво время ноябрьской международной паузы станет

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии (19 ноября). Игра с Брунеем запланирована на 15 ноября.

Сейчас в рейтинге ФИФА эта сборная располагается на 183-м месте. На октябрьском сборе Россия осталась без соперников.