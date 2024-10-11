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    «СЭ»: Россия сыграет с Брунеем в ноябре

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    Вторым соперником России во время ноябрьской международной паузы станет сборная Брунея.

    Даниил Глебов
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    Даниил Глебов

    «Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

    Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии (19 ноября). Игра с Брунеем запланирована на 15 ноября.

    Сейчас в рейтинге ФИФА эта сборная располагается на 183-м месте. На октябрьском сборе Россия осталась без соперников.

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