ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе
  • 15:24
    • Стал известен основной кандидат на пост главного тренера сборной Англии
  • 15:10
    • «Северсталь» выиграла у «Адмирала» в матче с 11 заброшенными шайбами
  • 14:35
    • «Пари НН» расторг контракт с Живоглядовым
  • 14:22
    • «Лада» выиграла у «Амура» благодаря дублям Ожгихина и Попугаева
  • 14:09
    • СМИ: Истец указала на Мбаппе в деле по обвинению в сексуальном насилии
    Все новости спорта

    Сборные Японии и Австралии сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Японии Сборная Австралии
    Сборная Японии сыграла вничью с командой Австралии в рамках домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026.

    Каору Митома
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каору Митома

    Матч в Сайтаме завершился со счетом 1:1.

    В этой игре обе команды поразили собственные ворота.

    У японцев автором автогола стал Сого Танигути (58-я минута), а у австралийцев — Кэмерон Бургесс (76).

    Сборная Японии занимает первое место в группе — 10 очков. Австралия находится на второй строчке — 5 очков.

    В следующем матче Япония сыграет 14 ноября против Индонезии, а Австралия в тот же день встретится с Саудовской Аравией.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Две лучшие команды из каждой группы выйдут напрямую в финальную часть ЧМ-2026.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия окажет сопротивление «красной фурии»?
  • Испания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Португалия продолжит побеждать?!
  • Шотландия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли Хорватия снова переиграть Польшу?
  • Польша — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Польша — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Волга
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры