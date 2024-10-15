Сборные Японии и Австралии сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2026

Каору Митома Фото: x.com/jfa_samuraiblue
Матч в Сайтаме завершился со счетом 1:1.
В этой игре обе команды поразили собственные ворота.
У японцев автором автогола стал Сого Танигути (58-я минута), а у австралийцев — Кэмерон Бургесс (76).
Сборная Японии занимает первое место в группе — 10 очков. Австралия находится на второй строчке — 5 очков.
В следующем матче Япония сыграет 14 ноября против Индонезии, а Австралия в тот же день встретится с Саудовской Аравией.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Две лучшие команды из каждой группы выйдут напрямую в финальную часть ЧМ-2026.