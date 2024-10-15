Сборные Японии и Австралии сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2026

Сборнаясыграла вничью с командойв рамках домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Каору Митома Фото: x.com/jfa_samuraiblue

Матч в Сайтаме завершился со счетом 1:1.

В этой игре обе команды поразили собственные ворота.

У японцев автором автогола стал Сого Танигути (58-я минута), а у австралийцев — Кэмерон Бургесс (76).

Сборная Японии занимает первое место в группе — 10 очков. Австралия находится на второй строчке — 5 очков.

В следующем матче Япония сыграет 14 ноября против Индонезии, а Австралия в тот же день встретится с Саудовской Аравией.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Две лучшие команды из каждой группы выйдут напрямую в финальную часть ЧМ-2026.