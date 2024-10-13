Гончаренко о просьбе боссов «Пари НН»: Нужно разнообразить игровые действия команды

Главный тренеррассказал о том, в каком стиле будет выступать нижегородская команда.

«Какой стиль хочу поставить команде? Одна из главных просьб руководства — нужно разнообразить игровые действия команды. Но в то же время улучшая, например, игру в атаке, не ломать то, что работало и позволяло "Пари НН" на определённом отрезке времени неплохо набирать очки.

Когда самолет уже взлетел, сложно что-то менять на ходу, по крайне мере, коренным образом», — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 12-е место в таблице с 11-ю очками в активе.