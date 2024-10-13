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    Гончаренко о просьбе боссов «Пари НН»: Нужно разнообразить игровые действия команды

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал о том, в каком стиле будет выступать нижегородская команда.

    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»

    «Какой стиль хочу поставить команде? Одна из главных просьб руководства — нужно разнообразить игровые действия команды. Но в то же время улучшая, например, игру в атаке, не ломать то, что работало и позволяло "Пари НН" на определённом отрезке времени неплохо набирать очки.

    Когда самолет уже взлетел, сложно что-то менять на ходу, по крайне мере, коренным образом», — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

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