Гончаренко: У «Пари НН» есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло

Новый главный тренервысказался о назначении в нижегородский клуб.

«Не стану скрывать, что это были сложные дни, так как нам нужно было согласовать много разных нюансов. Думаю, все рады, что мы обо всем договорились, и наши переговоры благополучно завершились.

Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим. Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата.

Прежде всего, важно познакомиться с командой и прочувствовать настроение футболистов. Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками — тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло», — приводит слова Гончаренко клубная пресс-служба.

Сейчас «Пари НН» идет на 12-й позиции в РПЛ с 11 очками. Недавно в отставку был отправлен главный тренер Саша Илич.