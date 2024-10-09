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    Гончаренко: У «Пари НН» есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло

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    Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о назначении в нижегородский клуб.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Не стану скрывать, что это были сложные дни, так как нам нужно было согласовать много разных нюансов. Думаю, все рады, что мы обо всем договорились, и наши переговоры благополучно завершились.

    Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим. Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата.

    Прежде всего, важно познакомиться с командой и прочувствовать настроение футболистов. Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками — тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло», — приводит слова Гончаренко клубная пресс-служба.

    Сейчас «Пари НН» идет на 12-й позиции в РПЛ с 11 очками. Недавно в отставку был отправлен главный тренер Саша Илич.

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