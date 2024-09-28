Пьянич не попал в заявку ЦСКА на матч с «Ахматом»

назвали стартовые составы на матч десятого тура российской Премьер-лиги.

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич не попал в заявку команду на эту игру.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Ушаков, Глебов, Гайич, Зделар, Мусаев, Шуманский, Койта.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо, Самородов.

Запасные: Опарин, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Уткин, Мацуев, Исмаэл Силва, Якуев, Диванович, Ковачев, Талал.

Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 28 сентября в Москве, начало — в 14:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.