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    Пьянич не попал в заявку ЦСКА на матч с «Ахматом»

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    ЦСКА и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч десятого тура российской Премьер-лиги.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Новичок ЦСКА Миралем Пьянич не попал в заявку команду на эту игру.

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа.

    Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Ушаков, Глебов, Гайич, Зделар, Мусаев, Шуманский, Койта.

  • ЦСКА — «Ахмат». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат»
  • Сегодня

    • «Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо, Самородов.

    Запасные: Опарин, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Уткин, Мацуев, Исмаэл Силва, Якуев, Диванович, Ковачев, Талал.

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    • Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 28 сентября в Москве, начало — в 14:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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