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    ЦСКА — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат»

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    Марко Николич
    ЦСКА и «Ахмат» сыграют между собой в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 9-ти матчах. Армейцы одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и три раза проиграли, забив 16 голов и пропустив 6 раз в свои ворота.

    Команда под руководством Марко Николича не смогла выиграть в двух последних матчах РПЛ. После домашнего поражения от «Зенита» (0:1) «красно-синие» потеряли очки в гостевом матче против «Рубина» (1:1).

    В Кубке России армейцы решили задачу по выходу в плей-офф. ЦСКА набрал 8 очков в 4-х матчах и уже точно не опустится ниже третьей строчки. В крайнем туре «красно-синие» обыграли «Краснодар» (2:0).

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    «Ахмат»

    «Ахмат» набрал 6 очков в 9-ти матчах РПЛ, расположившись на 15-м месте в турнирной таблице. Команда из Грозного ни разу не победила, шесть раз сыграла вничью и уступила в трех случаях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:15.

    В прошлом туре «Ахмат» был очень близок к первой победе в РПЛ. Подопечные Сергея Ташуева открыли счет на 68-й минуте в матче с «Крыльями Советов», но не сумели сохранить минимальное преимущество, пропустив в компенсированное время — ничья 1:1.

    До этого «Ахмат» во второй раз в сезоне обыграл «Пари НН» в рамках Кубка России (2:1). После 4-х туров грозненцы имеют хорошие шансы на плей-офф, набрав 6 очков (3-е место в группе).

    Личные встречи

    В текущем сезоне команды провели между собой один матч в рамках Кубка России. ЦСКА одержал победу в гостях со счетом 2:0.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету армейцев 8 побед, «Ахмат» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 1.87.

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