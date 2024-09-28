ЦСКА и «Ахмат» сыграют между собой в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 9-ти матчах. Армейцы одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и три раза проиграли, забив 16 голов и пропустив 6 раз в свои ворота.

Команда под руководством Марко Николича не смогла выиграть в двух последних матчах РПЛ. После домашнего поражения от «Зенита» (0:1) «красно-синие» потеряли очки в гостевом матче против «Рубина» (1:1).

В Кубке России армейцы решили задачу по выходу в плей-офф. ЦСКА набрал 8 очков в 4-х матчах и уже точно не опустится ниже третьей строчки. В крайнем туре «красно-синие» обыграли «Краснодар» (2:0).

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 6 очков в 9-ти матчах РПЛ, расположившись на 15-м месте в турнирной таблице. Команда из Грозного ни разу не победила, шесть раз сыграла вничью и уступила в трех случаях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:15.

В прошлом туре «Ахмат» был очень близок к первой победе в РПЛ. Подопечные Сергея Ташуева открыли счет на 68-й минуте в матче с «Крыльями Советов», но не сумели сохранить минимальное преимущество, пропустив в компенсированное время — ничья 1:1.

До этого «Ахмат» во второй раз в сезоне обыграл «Пари НН» в рамках Кубка России (2:1). После 4-х туров грозненцы имеют хорошие шансы на плей-офф, набрав 6 очков (3-е место в группе).

Личные встречи

В текущем сезоне команды провели между собой один матч в рамках Кубка России. ЦСКА одержал победу в гостях со счетом 2:0.

Всего в 10-ти последних встречах на счету армейцев 8 побед, «Ахмат» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 1.87.