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    Армейцы не оставят шансов «Ахмату»

    ЦСКА — «Ахмат». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат России 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ахмат»
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    Тамерлан Мусаев
    28 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА Москва и «Ахмат». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Сентября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: в таблице РПЛ ЦСКА располагается на шестом месте с 14 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре команда Марко Николича не смогла переиграть в гостях «Рубин». Армейцы играли лучше, первыми открыли счет в первом тайме после удара Рифата Жемалетдинова, но пропустили досадный гол в начале второго, а свои моменты потом не использовали.

    ЦСКА — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России над «Краснодаром» (2:0) и поражение от «Зенита» (0:1).

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    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в этом чемпионате ЦСКА недобрал много очков, не реализуя свои моменты и пропуская необязательные голы.

    Это болезнь роста, так как команда пока привыкает к новым требованиям и тактическим схемам Марко Николича, и ей требуется некоторое время на обретение стабильности. Ну отдельно стоит сказать о трансфере Миралема Пьянича, который даже в своем возрасте должен стать звездой РПЛ и добавит креативности армейцам.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: пока «Ахмат» идет на 15-м месте в таблице РПЛ с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Сергея Ташуева сыграли на своем поле вничью с «Крыльями Советов» (1:1). «Ахмат» первым открыл счет в середине второго тайма после удара бразильского новичка Фелиппе Кардозо, но не удержал столь важную победу, пропустив в уже компенсированное к матчу время.

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    До этого была победа в Кубке России над «Пари НН» (2:1) и поражение от «Динамо» (2:4) в чемпионате.

    Не сыграют: по-прежнему травмы у Богосаваца, Бериши и Харина.

    Состояние команды: новый тренерский штаб взял открытый курс на атакующий футбол и «Ахмату» потребуется некоторое время на перестройку игры.

    Заметно, что команда стала выглядеть смелее, больше забивать, но проблемы сзади никуда не исчезли, а даже преумножились, которые ЦСКА в предстоящем матче может легко выявить.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Грозном завершился победой ЦСКА со счетом 2:0

    • Матч в Москве не выявил победителя — 2:2

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами (2:1 и 3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,54, а на «Ахмат» — 6,70, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: армейцы гораздо более мастеровитая команда с хорошим подбором футболистов и должны уверенно побеждать в этом матче «Ахмат», который пока только меняется под требования Сергея Ташуева.

    Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 1,87.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять другой вариант.

    Ставка: победа ЦСКА с форой -2 за 3,90.

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    ЦСКА — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Армейцы не оставят шансов «Ахмату»
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