ЦСКА разгромил «Ахмат», Файзуллаев оформил дубль

Аббосбек Файзуллаев Фото: globallookpress.com
Матч на ВЭБ Арене завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев».
Одним из лучших в составе ЦСКА был Аббосбек Файзуллаев. Узбекский полузащитник стал автором двух забитых мячей.
Еще один мяч в ворота гостей отправил бразильский защитник Келлвен.
«Ахмат» остается единственной командой, которая еще ни разу не побеждала в этом сезоне РПЛ.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ — 17 очков. «Ахмат» остался на последней строчке — шесть очков.
В следующем туре ЦСКА сыграет 6 октября против «Динамо», а «Ахмат» днем ранее встретится с «Рубином».
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Ахмат 3:0
Голы: 1:0 Аббосбек Файзуллаев (19'), 2:0 Хелвен (42'), 3:0 Аббосбек Файзуллаев (50') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббосбек Файзуллаев, Сауль Гуарирапа, Diveev I. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Милош Шатара, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Лечи Садулаев, Камило, Антон Швец, Samorodov M., Felippe, Luna Diale M. Предупреждения: Камило (11'), Матвей Кисляк (83')