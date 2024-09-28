ЦСКА разгромил «Ахмат», Файзуллаев оформил дубль

Московскийодержал победу над грозненскимв домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Матч на ВЭБ Арене завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев».

Одним из лучших в составе ЦСКА был Аббосбек Файзуллаев. Узбекский полузащитник стал автором двух забитых мячей.

Еще один мяч в ворота гостей отправил бразильский защитник Келлвен.

«Ахмат» остается единственной командой, которая еще ни разу не побеждала в этом сезоне РПЛ.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ — 17 очков. «Ахмат» остался на последней строчке — шесть очков.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В следующем туре ЦСКА сыграет 6 октября против «Динамо», а «Ахмат» днем ранее встретится с «Рубином».