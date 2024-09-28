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    ЦСКА разгромил «Ахмат», Файзуллаев оформил дубль

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    Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    Матч на ВЭБ Арене завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев».

    Одним из лучших в составе ЦСКА был Аббосбек Файзуллаев. Узбекский полузащитник стал автором двух забитых мячей.

    Еще один мяч в ворота гостей отправил бразильский защитник Келлвен.

    «Ахмат» остается единственной командой, которая еще ни разу не побеждала в этом сезоне РПЛ.

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    • ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ — 17 очков. «Ахмат» остался на последней строчке — шесть очков.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В следующем туре ЦСКА сыграет 6 октября против «Динамо», а «Ахмат» днем ранее встретится с «Рубином».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Ахмат 3:0
    Голы: 1:0 Аббосбек Файзуллаев (19'), 2:0 Хелвен (42'), 3:0 Аббосбек Файзуллаев (50') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббосбек Файзуллаев, Сауль Гуарирапа, Diveev I. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Милош Шатара, Александр Жиров, Дарко Тодорович, Лечи Садулаев, Камило, Антон Швец, Samorodov M., Felippe, Luna Diale M. Предупреждения: Камило (11'), Матвей Кисляк (83')
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