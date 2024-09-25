Щенсный возобновит карьеру и перейдет в «Барселону»

Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса»в ближайшее время подпишет контракт с

По информации El Chiringuito TV, Щенсный согласился возобновить карьеру ради перехода в «Барселону».

В конце августа 34-летний поляк объявил о завершении карьеры, объяснив свое решение тем, что у него больше нет мотивации играть в футбол.

Источник утверждает, что Щенсный присоединится к «Барселоне» на следующей неделе.

Как известно, «Барселона» начала искать нового голкипера в связи с серьезной травмой Марка-Андре тер Стегена, который больше не сыграет в этом сезоне.

«Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в январе «Барселона» может подписать 19-летнего вратаря «Тулузы» Гийома Реста.