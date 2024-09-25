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    Щенсный возобновит карьеру и перейдет в «Барселону»

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    Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсный в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной».

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    По информации El Chiringuito TV, Щенсный согласился возобновить карьеру ради перехода в «Барселону».

    В конце августа 34-летний поляк объявил о завершении карьеры, объяснив свое решение тем, что у него больше нет мотивации играть в футбол.

    Источник утверждает, что Щенсный присоединится к «Барселоне» на следующей неделе.

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