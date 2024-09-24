Щенсный готов возобновить карьеру ради перехода в «Барселону»

Как известно, «Барселона» начала искать нового голкипера в связи с серьезной травмой Марка-Андре тер Стегена, который больше не сыграет в этом сезоне.
По информации Mundo Deportivo, польский вратарь готов провести еще один сезон в том случае, если его позовут в «Барсу».
В конце августа 34-летний Щенсный объявил о завершении карьеры, объяснив свое решение тем, что у него больше нет мотивации играть в футбол.
Источник также утверждает, что бывший голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас тоже ждет предложения от «Барселоны». При этом он согласен играть за сине-гранатовых за небольшую зарплату.
«Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что в январе «Барселона» может подписать 19-летнего вратаря «Тулузы» Гийома Реста.