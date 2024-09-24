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    Щенсный готов возобновить карьеру ради перехода в «Барселону»

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    Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсный готов возобновить карьеру ради подписания контракта с «Барселоной».

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    Как известно, «Барселона» начала искать нового голкипера в связи с серьезной травмой Марка-Андре тер Стегена, который больше не сыграет в этом сезоне.

    По информации Mundo Deportivo, польский вратарь готов провести еще один сезон в том случае, если его позовут в «Барсу».

    В конце августа 34-летний Щенсный объявил о завершении карьеры, объяснив свое решение тем, что у него больше нет мотивации играть в футбол.

  • «Барселона» может подписать экс-вратаря «Реала» из-за травмы тер Стегена
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    • Источник также утверждает, что бывший голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас тоже ждет предложения от «Барселоны». При этом он согласен играть за сине-гранатовых за небольшую зарплату.

    «Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

    Ранее сообщалось, что в январе «Барселона» может подписать 19-летнего вратаря «Тулузы» Гийома Реста.

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