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    «Барселона» может подписать экс-вратаря «Реала» из-за травмы тер Стегена

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    «Барселона» в ближайшее время планирует подписать вратаря.

    Кейлор Навас
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    Кейлор Навас

    «Барселона» начала искать замену Марку-Андре тер Стегену, сообщает Marca. Немецкий голкипер, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы, полученной в матче испанской Ла Лиги против «Вильярреала».

    Источник утверждает, что в шорт-лист «Барселоны» входят пять вратарей.

    В этот список попали Кейлор Навас, который ранее успешно выступал за мадридский «Реал», Эдгар Бадиа, Лорис Кариус, Жорди Масип и Томаш Вацлик.

    Все эти вратари, в том числе 37-летний Навас, находятся в статусе свободных агентов.

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