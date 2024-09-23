«Барселона» может подписать экс-вратаря «Реала» из-за травмы тер Стегена

в ближайшее время планирует подписать вратаря.

«Барселона» начала искать замену Марку-Андре тер Стегену, сообщает Marca. Немецкий голкипер, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы, полученной в матче испанской Ла Лиги против «Вильярреала».

Источник утверждает, что в шорт-лист «Барселоны» входят пять вратарей.

В этот список попали Кейлор Навас, который ранее успешно выступал за мадридский «Реал», Эдгар Бадиа, Лорис Кариус, Жорди Масип и Томаш Вацлик.

Все эти вратари, в том числе 37-летний Навас, находятся в статусе свободных агентов.

«Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.