Вратарь «Тулузы» может перейти в «Барселону»

Гийом Рест Фото: globallookpress.com
«Барселона» начала искать нового голкипера в связи с серьезной травмой Марка-Андре тер Стегена, который больше не сыграет в этом сезоне.
По информации Diario SPORT, каталонский клуб также проявляет интерес к Столе Димитриевски из «Валенсии» и вратарю «Лас-Пальмаса» Альваро Вальесу.
Рест, Димитриевски и Вальес смогут перейти в «Барсу» не раньше января, поэтому в самое ближайшее время клуб, скорее всего, подпишет одного из голкиперов, который находится в статусе свободного агента.
Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Реста в 18 миллионов евро.
«Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.