Вратарь «Тулузы» может перейти в «Барселону»

рассматривает возможность приобретения вратаря «Тулузы»

«Барселона» начала искать нового голкипера в связи с серьезной травмой Марка-Андре тер Стегена, который больше не сыграет в этом сезоне.

По информации Diario SPORT, каталонский клуб также проявляет интерес к Столе Димитриевски из «Валенсии» и вратарю «Лас-Пальмаса» Альваро Вальесу.

Рест, Димитриевски и Вальес смогут перейти в «Барсу» не раньше января, поэтому в самое ближайшее время клуб, скорее всего, подпишет одного из голкиперов, который находится в статусе свободного агента.

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Реста в 18 миллионов евро.

Прогнозы и ставки на футбол

«Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.