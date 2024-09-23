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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    «Барселона» раскрыла подробности травмы тер Стегена

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген в ближайшее время перенесет операцию по поводу травмы колена.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    «Обследование подтвердило, что у Марка-Андре тер Стегена полный разрыв сухожилия надколенника правого колена.

    В понедельник днем ​​он перенесет операцию. О точных сроках восстановления станет известно позже», — говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.

    При этом испанское издание Marca утверждает, что тер Стегену понадобится на восстановление не менее восьми месяцев, а это значит, что он больше не сыграет в этом сезоне.

    Тер Стеген получил травму в воскресном матче против «Вильярреала» (1:5).

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  • 19/09/2024

    • Ранее сообщалось, что «Барселона» в связи с травмой тер Стегена может подписать бывшего вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса.

    Напомним, в конце августа полузащитник «Барселоны» Марк Берналь получил серьезную травму колена и выбыл из строя на год.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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