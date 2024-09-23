«Барселона» раскрыла подробности травмы тер Стегена

Вратарь «Барселоны»в ближайшее время перенесет операцию по поводу травмы колена.

«Обследование подтвердило, что у Марка-Андре тер Стегена полный разрыв сухожилия надколенника правого колена.

В понедельник днем ​​он перенесет операцию. О точных сроках восстановления станет известно позже», — говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.

При этом испанское издание Marca утверждает, что тер Стегену понадобится на восстановление не менее восьми месяцев, а это значит, что он больше не сыграет в этом сезоне.

Тер Стеген получил травму в воскресном матче против «Вильярреала» (1:5).

Ранее сообщалось, что «Барселона» в связи с травмой тер Стегена может подписать бывшего вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса.

Напомним, в конце августа полузащитник «Барселоны» Марк Берналь получил серьезную травму колена и выбыл из строя на год.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 18 очков в шести турах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.