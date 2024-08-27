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    Щенсный объявил о завершении карьеры

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    Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсный сообщил о решении завершить профессиональную карьеру.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    По словам 34-летнего поляка, у него больше нет мотивации играть в футбол.

    «Я играл в футбол на высочайшем уровне с лучшими игроками, и ни разу не почувствовал себя неполноценным. Я приобрел друзей на всю жизнь, сохранил незабываемые воспоминания и познакомился с людьми, которые оказали невероятное влияние на мою жизнь. Всем, что у меня есть, и всем, кем я являюсь, я обязан прекрасной игре в футбол.

    Но я также отдал игре все, что мог. Я отдал футболу 18 лет своей жизни, каждый день без исключения. Сегодня, несмотря на то, что мое тело все еще готово к испытаниям, мое сердце считает иначе.

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    • Я чувствую, что сейчас самое время уделить все свое внимание семье — моей замечательной жене Марине и нашим прекрасным детям Лиаму и Ноэлии. Поэтому я решил завершить профессиональную карьеру футболиста», — написал Щенсный в соцсетях.

    Щенсный также известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Рому». Вместе с «Ювентусом» он стал трехкратным чемпионом Италии.

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