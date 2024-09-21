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    «Зенит» — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел»

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    «Зенит»
    «Зенит» на своем поле сыграет с «Факелом» в рамках 9-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    Чемпион России последних шести лет возглавляет турнирную таблицу текущего сезона РПЛ, набрав 20 очков в 8-ми матчах. «Зенит» одержал 6 побед при 2-х ничьих, забив при этом 19 голов и пропустив всего лишь раз в свои ворота.

    Сухая серия петербуржцев в РПЛ насчитывает три матча. После нулевой ничьи со «Спартаком» подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» в гостях (3:0), а в крайнем туре минимально одолели на выезде ЦСКА — 1:0.

    В этот вторник «Зенит» одержал очередную победу в Кубке России, обыграв на своем стадионе казанский «Рубин» (2:0). Эта победа позволила действующему обладателю трофея досрочно выйти в плей-офф.

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    «Факел»

    «Факел» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 5 очков в 8-ми турах. На счету команды из Воронежа одна победа, две ничьи и пять поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 3:14.

    Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали одно очко в двух последних матчах, сыграв по нулям с «Пари НН» в крайнем матче РПЛ. Туром ранее «Факел» крупно проиграл в гостях «Ростову» — 1:4.

    Воронежцы не радуют результатами и в Кубке России. После четырех матчей группового этапа у команды по-прежнему нет очков. В крайнем туре на этой неделе «Факел» проиграл в гостях «Акрону» со счетом 0:2.

    Личные встречи

    Последний раз «Зенит» и «Факел» встречались между собой в первом туре текущего сезона Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга одержала крупную победу со счетом 3:0.

    Всего в 11-ти очных матчах на счету «Зенита» 8 побед, в 3-х случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 1.83.

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