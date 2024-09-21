21 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Факел». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: после 8 туров «Зенит», как и подобает чемпиону, является единоличным лидером в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 8-м туре команда Сергея Семака выиграла на выезде со счетом 1:0.

Единственный мяч забил аргентинский новичок Лусиано Гонду после отличного навеса Дугласа Сантоса.

В Кубке России была победа над «Рубином» со счетом 2:0, а в РПЛ разгромлен в гостях «Пари НН» (3:0).

Не сыграют: травмированы Глушенков и Родригао, до конца сезона выбыл Волков.

Состояние команды: в этом сезоне «Зенит» очень хорош и почти не пропускает, а в атаке очень много забивает. Тем не менее, результативность питерцев значительно упала по сравнению с началом сезона и голы стали даваться намного сложнее.

«Факел»

Турнирное положение: сейчас «Факел» идет на 15-й позиции в таблице РПЛ с 5 очками в зоне вылета.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 8-м туре воронежцы на своем поле сыграли вничью с «Пари НН» (0:0). В этом матче «Факел» владел инициативой, имел несколько опасных моментов, но воплотить их в голы так и не смог.

В Кубке России было поражение в гостях от «Акрона» (0:2) и в РПЛ от «Ростова» (1:4).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: недавно в команду вернулся в качестве главного тренера Дмитрий Пятибратов, который ранее неплохо руководил клубом. Пока команда перестраивается под его требования, что дается ей непросто, но уже видны изменения в игре на чуть более атакующий футбол.

Статистика для ставок

В этом сезоне в Кубке России «Зенит» разгромил «Факел» дома со счетом 3:0

Матч в прошлом сезоне в чемпионате в Воронеже закончился ничейным исходом 1:1

Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,22, а на «Факел» — 16,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

Прогноз: понятно, что «Зенит» будет явным фаворитом и будет почти всю игру владеть инициативой. Семак в прошлом туре использовал новое сочетание в атаке Кассьерра-Соболев-Гонду, и их взаимодействие было далеким от оптимального. Вряд ли «Зенит» в этом матче разгромит крепкий характером «Факел».

Ставка: победа «Факела» с форой 2 за 1,83.

Прогноз: также можно немного рискнуть и взять, что «Факел» также сможет забить.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.