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    «Факел» будет сопротивляться

    «Зенит» — «Факел». Ставка (к. 1.83) и прогноз на чемпионат России 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Факел»
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    Сергей Семак
    21 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Факел». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Сентября 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: после 8 туров «Зенит», как и подобает чемпиону, является единоличным лидером в таблице РПЛ с 20 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре команда Сергея Семака выиграла на выезде со счетом 1:0.

    Зенит — Факел: коэффициенты букмекеров

    Единственный мяч забил аргентинский новичок Лусиано Гонду после отличного навеса Дугласа Сантоса.

    В Кубке России была победа над «Рубином» со счетом 2:0, а в РПЛ разгромлен в гостях «Пари НН» (3:0).

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    • Не сыграют: травмированы Глушенков и Родригао, до конца сезона выбыл Волков.

    Состояние команды: в этом сезоне «Зенит» очень хорош и почти не пропускает, а в атаке очень много забивает. Тем не менее, результативность питерцев значительно упала по сравнению с началом сезона и голы стали даваться намного сложнее.

    «Факел»

    Турнирное положение: сейчас «Факел» идет на 15-й позиции в таблице РПЛ с 5 очками в зоне вылета.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 8-м туре воронежцы на своем поле сыграли вничью с «Пари НН» (0:0). В этом матче «Факел» владел инициативой, имел несколько опасных моментов, но воплотить их в голы так и не смог.

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    В Кубке России было поражение в гостях от «Акрона» (0:2) и в РПЛ от «Ростова» (1:4).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: недавно в команду вернулся в качестве главного тренера Дмитрий Пятибратов, который ранее неплохо руководил клубом. Пока команда перестраивается под его требования, что дается ей непросто, но уже видны изменения в игре на чуть более атакующий футбол.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне в Кубке России «Зенит» разгромил «Факел» дома со счетом 3:0

    • Матч в прошлом сезоне в чемпионате в Воронеже закончился ничейным исходом 1:1

    • Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,22, а на «Факел» — 16,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,43.

    Прогноз: понятно, что «Зенит» будет явным фаворитом и будет почти всю игру владеть инициативой. Семак в прошлом туре использовал новое сочетание в атаке Кассьерра-Соболев-Гонду, и их взаимодействие было далеким от оптимального. Вряд ли «Зенит» в этом матче разгромит крепкий характером «Факел».

    Ставка: победа «Факела» с форой 2 за 1,83.

    Прогноз: также можно немного рискнуть и взять, что «Факел» также сможет забить.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.

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    «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Факел» будет сопротивляться
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