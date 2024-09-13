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    «Акрон» сообщил о переходе нападающего израильского «Хапоэля»

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    Очередным новичком «Акрона» стала нападающий израильского «Хапоэля» Мавис Чибота, сообщает пресс-служба клуба.

    Мавис Чибота
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    Мавис Чибота

    «Чибота прибудет в расположение нашей команды после получения визы. Игрок будет внесен в заявочный лист на сезон‑2024/25 в МИР РПЛ после осуществления всех необходимых процедур», — говорится в сообщении «Акрона».

    В прошлом сезоне Чибота провел за «Хапоэль» 30 матчей, забил пять мячей и сделал пять мячей и сделал две результативные передачи.

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    • Ранее Чибота выступал за «Маккаби» (Хайфа) и болгарский «Лудогорец».

    Напомним, в последний день трансферного окна «Акрон» подписал бывшего капитана сборной России Артема Дзюбу.

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