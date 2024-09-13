«Акрон» сообщил о переходе нападающего израильского «Хапоэля»

Очередным новичкомстала нападающий израильского «Хапоэля», сообщает пресс-служба клуба.

«Чибота прибудет в расположение нашей команды после получения визы. Игрок будет внесен в заявочный лист на сезон‑2024/25 в МИР РПЛ после осуществления всех необходимых процедур», — говорится в сообщении «Акрона».

В прошлом сезоне Чибота провел за «Хапоэль» 30 матчей, забил пять мячей и сделал пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее Чибота выступал за «Маккаби» (Хайфа) и болгарский «Лудогорец».

Напомним, в последний день трансферного окна «Акрон» подписал бывшего капитана сборной России Артема Дзюбу.