Артур: В России физически стал мощнее, чем когда играл в Бразилии

Нападающийзаявил, что в России больше силовой борьбы на поле, чем в Бразилии.

«Работаю ли я дополнительно над "физикой"? Точно совершенно — причем в ежедневном режиме. И продолжаю это делать. Могу сказать, что физически стал мощнее, чем когда играл в Бразилии. В России футбол от тебя этого требует.

Хожу ли в тренажерный зал? Да. Более того, у меня есть собственный специалист, с которым мы еще в Бразилии занимались. В итоге каждый вечер в тренажерном зале прорабатываем с ним те или иные группы мышц. Готовим тело к реалиям российского футбола», — сказал Артур «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Зенит» 6 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 2 голевыми передачами.

Завтра, 14-го сентября «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.