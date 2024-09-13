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    Артур: В России физически стал мощнее, чем когда играл в Бразилии

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    Нападающий «Зенита» Артур заявил, что в России больше силовой борьбы на поле, чем в Бразилии.

    Артур — нападающий «Зенита»
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    Артур — нападающий «Зенита»

    «Работаю ли я дополнительно над "физикой"? Точно совершенно — причем в ежедневном режиме. И продолжаю это делать. Могу сказать, что физически стал мощнее, чем когда играл в Бразилии. В России футбол от тебя этого требует.

    Хожу ли в тренажерный зал? Да. Более того, у меня есть собственный специалист, с которым мы еще в Бразилии занимались. В итоге каждый вечер в тренажерном зале прорабатываем с ним те или иные группы мышц. Готовим тело к реалиям российского футбола», — сказал Артур «Матч ТВ».

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    Завтра, 14-го сентября «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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