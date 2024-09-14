ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» Райан Гравенберх«Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
    Все новости спорта

    ЦСКА сможет оказать серьезное сопротивление сопернику

    ЦСКА — «Зенит». Ставка (к. 3.30) и прогноз на РПЛ 14 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тамерлан Мусаев — игрок ЦСКА
    14 сентября в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: После 7-и туров российской Премьер-лиги ЦСКА занимает 5-е место с 13-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 4 пункта.

    Армейцы успели провести 3 встречи на своем поле и набрали 6 баллов. По этому показателю ЦСКА делит 7-ю строчку в лиге.

    ЦСКА — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы обыграли «Химки» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее ЦСКА одолел «Ахмат» с тем же счетом в рамках группового этапа Кубка России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах армейцы проиграли только «Локомотиву» (0:1) и четырежды победили. За этот период ЦСКА забил 9 голов при 2-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Егор Ушаков (травма).

    Состояние команды: ЦСКА выиграл 2 последних матча в РПЛ и находится в отличной форме. Команда точно попытается отобрать очки у «Зенита» и подняться повыше в турнирной таблице.

    Стоит отметить, что у ЦСКА отлично начал сезон полузащитник Иван Обляков, который за 7 встреч в рамках РПЛ забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Футболист занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда в очередной раз будет добывать чемпионство. Старт сезона у «Зенита» получился отличным — после 7-и туров «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

    На чужом поле «Зенит» потерял только 2 балла. Команда провела 4 встречи в гостях и набрала 10 пунктов, занимая по этому показателю 1-е место в лиге.

  • «Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • Эксклюзивное интервью с главным тренером ярославского «Шинника», забившим почти 50 мячей в испанской Примере
  • 10/09/2024

    • Последние матчи: В прошедшем товарищеском матче «Зенит» обыграл «Кайрат» (4:3). До этого «сине-бело-голубые» разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, дубль в том матче оформил Лусиано Гонду.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Зенит» проиграл 1 раз, а также дважды выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов и 5 раз пропустила.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Совсем недавно «Зенит» подписал нападающего Александра Соболева, который в предстоящем матче против ЦСКА может помочь своей команде.

    В последних 5-и очных встречах «Зенит» дважды обыгрывал ЦСКА, однажды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

    Комментарий Валерия Непомнящего

    «Перед перерывом ЦСКА выдал два-три хороших матча. Наладили игру в обороне. Но длина скамейки — это правда жизни. Для меня нет фаворита. ЦСКА играет дома, и если навяжет свою тему с быстрыми перехватами, питерцам будет трудно. Плюс стандарты. И посмотрите, что все удары армейцев летят в створ».

    Полный прогноз экспертов на предстоящую встречу можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах «Зенит» забивал минимум 3 гола за игру

    • ЦСКА не пропустил ни одного мяча в последних 3-х встречах

    • В последних 5-и очных встречах ЦСКА и «Зенит» ни разу не пробивали тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа ЦСКА — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победиля. Оба коллектива в отличной форме и намерены зацепиться за очки.

    Ставка: Ничья за 3.30.

    Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет, но не смогут забить много голов.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оболонь — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. ЦСКА сможет оказать серьезное сопротивление сопернику
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры