14 сентября в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: После 7-и туров российской Премьер-лиги ЦСКА занимает 5-е место с 13-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 4 пункта.

Армейцы успели провести 3 встречи на своем поле и набрали 6 баллов. По этому показателю ЦСКА делит 7-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы обыграли «Химки» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее ЦСКА одолел «Ахмат» с тем же счетом в рамках группового этапа Кубка России.

В последних 5-и матчах во всех турнирах армейцы проиграли только «Локомотиву» (0:1) и четырежды победили. За этот период ЦСКА забил 9 голов при 2-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграет: Егор Ушаков (травма).

Состояние команды: ЦСКА выиграл 2 последних матча в РПЛ и находится в отличной форме. Команда точно попытается отобрать очки у «Зенита» и подняться повыше в турнирной таблице.

Стоит отметить, что у ЦСКА отлично начал сезон полузащитник Иван Обляков, который за 7 встреч в рамках РПЛ забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Футболист занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Зенит»

Турнирное положение: Команда в очередной раз будет добывать чемпионство. Старт сезона у «Зенита» получился отличным — после 7-и туров «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

На чужом поле «Зенит» потерял только 2 балла. Команда провела 4 встречи в гостях и набрала 10 пунктов, занимая по этому показателю 1-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском матче «Зенит» обыграл «Кайрат» (4:3). До этого «сине-бело-голубые» разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, дубль в том матче оформил Лусиано Гонду.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Зенит» проиграл 1 раз, а также дважды выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов и 5 раз пропустила.

Состояние команды: Совсем недавно «Зенит» подписал нападающего Александра Соболева, который в предстоящем матче против ЦСКА может помочь своей команде.

В последних 5-и очных встречах «Зенит» дважды обыгрывал ЦСКА, однажды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Комментарий Валерия Непомнящего

«Перед перерывом ЦСКА выдал два-три хороших матча. Наладили игру в обороне. Но длина скамейки — это правда жизни. Для меня нет фаворита. ЦСКА играет дома, и если навяжет свою тему с быстрыми перехватами, питерцам будет трудно. Плюс стандарты. И посмотрите, что все удары армейцев летят в створ».

Полный прогноз экспертов на предстоящую встречу можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах «Зенит» забивал минимум 3 гола за игру

ЦСКА не пропустил ни одного мяча в последних 3-х встречах

В последних 5-и очных встречах ЦСКА и «Зенит» ни разу не пробивали тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа ЦСКА — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.18 и 1.70.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победиля. Оба коллектива в отличной форме и намерены зацепиться за очки.

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет, но не смогут забить много голов.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.95.