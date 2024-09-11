Илич: Николич будет бороться за золото РПЛ с ЦСКА

Наставникдал комментарий по поводу главного тренера

«С Николичем я взял свой последний титул в "Партизане". Марко — отличный человек и тренер. Мы очень близки с ним и всем его штабом. Также он принёс много пользы российскому футболу — взял Кубок с "Локомотивом", вывел команду в Лигу чемпионов.

Думаю, и с ЦСКА он будет бороться за первое место в Премьер-Лиге. О нём и его работе у меня только наилучшие воспоминания», — цитирует Илича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент ЦСКА имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.